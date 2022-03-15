بيسكوف: مواصلة المفاوضات الروسية الأوكرانية إشارة إيجابية

موسكو-سانا

أعلن الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف اليوم أن العمل بين وفدي المفاوضات الروسي والأوكراني متواصل وهذا مؤشر إيجابي.

ونقل موقع روسيا اليوم عن بيسكوف قوله أمام الصحفيين “يجري العمل بين الوفدين.. تعرفون أنه يجري في شكل مؤتمرات الفيديو وهذا العمل صعب ولعل حقيقة مواصلة هذا العمل نفسها إيجابية في هذه الحالة”.

وجرت أمس الجولة الرابعة من المفاوضات الروسية الأوكرانية وبعد انتهائها أعلن مستشار المكتب الرئاسي الأوكراني ميخائيل بودولياك أن الوفد الأوكراني يأخذ استراحة فنية موضحاً أن المفاوضات ستستمر اليوم.

من جهة أخرى ورداً على سؤال حول ما إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتواصل مع الرئيس الأوكراني السابق فيكتور يانوكوفيتش قال بيسكوف إنه “لا يمكن القول بوجود أي اتصالات منتظمة في الوقت الحالي”.

وعن تصريحات المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بيساكي حول تأثير العقوبات الأمريكية على الاقتصاد الروسي أعرب المتحدث باسم الكرملين عن رفضه لهذه التصريحات وقال إن “الاقتصاد الروسي يواجه صعوبات” معتبراً أن هذه الصعوبات تمثل “فرصة للتطور والتجديد وتحقيق قدر أكبر من الاستقلال وإنشاء صناعات جديدة وغيرها”.

وأشار بيسكوف إلى أن صمت بيساكي والرئيس الأمريكي جو بايدن وزعماء أوروبا عن قصف وسط مدينة دونيتسك من قبل المتطرفين الأوكرانيين وتجاهلهم لهذه الحقيقة مخيب للأمل.

وكان وسط مدينة دونيتسك تعرض للقصف بعد ظهر يوم أمس ما أسفر عن مقتل 20 شخصاً وإصابة 36 آخرين.