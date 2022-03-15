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عــاجــل عبداللهيان: آفاق تطوير علاقاتنا مع روسيا ايجابية وهناك العديد من المشاريع الاقتصادية

وزير الخارجية الإيراني: آفاق تطوير علاقاتنا مع روسيا إيجابية وهناك العديد من المشاريع الاقتصادية

2022-03-15

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عبداللهيان: آفاق تطوير علاقاتنا مع روسيا ايجابية وهناك العديد من المشاريع الاقتصادية

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