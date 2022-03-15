وزير الخارجية الإيراني: آفاق تطوير علاقاتنا مع روسيا إيجابية وهناك العديد من المشاريع الاقتصادية

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
السفير ديوب يؤكد لسفير روسيا في طهران موقف سورية الداعم للعملية الروسية في دونباس
2022-03-14
لافروف وعبد اللهيان يبحثان غداً تسوية الأزمة في سورية والاتفاق النووي
2022-03-14
سيرومولوتوف: تجنيد مرتزقة من الإرهابيين في سورية للقتال في أوكرانيا
2022-03-14
لافروف: نجدد التأكيد على ضرورة حل الأزمة في سورية سياسياً
2022-03-14
اتفاقية تعاون للجنتين البارالمبيتين السورية والعراقية
2022-03-13
طلبة سورية في مصر يشاركون في مهرجان ثقافات الشعوب
2022-03-12
مقدماً التهاني باسم الرئيس الأسد.. السفير صباغ يشارك بمراسم تنصيب رئيس تشيلي
2022-03-12
محليات
حالة الطرق العامة نتيجة الأحوال الجوية السائدة
2022-03-15
توزيع الدفعة الثانية من السماد للفلاحين في ريف الرقة المحرر
2022-03-15
انطلاق مؤتمر (الكنيسة بيت المحبة.. مسيرة سينوديسية مشتركة) بدمشق
2022-03-15
أجواء شديدة البرودة وهطولات مطرية ممزوجة بالثلج
2022-03-15
الجبهة الوطنية التقدمية في ختام أعمال مؤتمرها: ماضون بالتعبير عن إرادة الشعب في مواجهة التحديات والمشاريع المعادية
2022-03-14
حالة الطرق العامة في البلاد نتيجة الأحوال الجوية السائدة
2022-03-14
المؤتمر الـ 11 للجبهة الوطنية التقدمية .. الشعار: خطوة بالاتجاه الصحيح للارتقاء بأداء الجبهة .. عرنوس: لن يكون هناك أي مشكلة غذاء في سورية
2022-03-14
رياضة
لاتسيو يفوز على فينيزيا في الدوري الإيطالي
2022-03-15
رياضية روسية سابقة: استبعاد الرياضيين الروس يناقض مبدأ (الرياضة التي توحد الناس)
2022-03-14
فريق الجيش يلتقي التعاون السعودي في الملحق المؤهل لدوري أبطال آسيا
2022-03-14
انطلاق منافسات النسخة الثالثة من بطولة الأغر لفروسية قفز الحواجز
2022-03-14
الرومانية هاليب تتأهل إلى الدور الـ16 من بطولة إنديان ويلز
2022-03-14
الجلاء يفوز على الطليعة في دوري كرة السلة للرجال
2022-03-14
اختتام بطولة الجمهورية لرفع الأثقال لفئة الشباب
2022-03-14
اقتصاد
تراجع أسعار النفط
2022-03-15
الميزانية العامة في روسيا تسجل فائضاً بأكثر من 400 مليار روبل
2022-03-15
ارتفاع الاستثمار بالأصول الثابتة في الصين
2022-03-15
روسيا تفرض حظراً مؤقتاً على تصدير الحبوب والسكر
2022-03-15
مينسك وموسكو تستغنيان عن الدولار في تعاملات الاتحاد الاقتصادي الأوراسي
2022-03-14
البنك الدولي: فرض عقوبات على روسيا ستكون له تداعيات خطيرة على العالم
2022-03-14
بسقف مليون ليرة دون كفلاء.. (الوطنية للتمويل الأصغر) يستأنف العمل بالقرض الفوري
2022-03-14
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عبداللهيان: آفاق تطوير علاقاتنا مع روسيا ايجابية وهناك العديد من المشاريع الاقتصادية
وزير الخارجية الإيراني: آفاق تطوير علاقاتنا مع روسيا إيجابية وهناك العديد من المشاريع الاقتصادية
2022-03-15
2022-03-15
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عبداللهيان: آفاق تطوير علاقاتنا مع روسيا ايجابية وهناك العديد من المشاريع الاقتصادية
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