مسح لدراسة الحالة التغذوية للأطفال في مدارس درعا

درعا-سانا

أطلقت دائرة الصحة المدرسية في مديرية التربية بمحافظة درعا بالتعاون مع مديرية الصحة مسحا لدراسة الحالة التغذوية عند الأطفال في 30 مدرسة من عمر 6 سنوات إلى 12 سنة.

وبين رئيس دائرة الصحة المدرسية الدكتور مروان حامد في تصريح لمراسل سانا اليوم أن الهدف تهيئة الأجواء لعمل دائرة برامج الصحة العامة في مديرية الصحة لقياس وزن الأطفال مع اطوالهم واخضاع البعض منهم للفحوصات والتحاليل الطبية وبالتالي الوقوف على الواقع الصحي للأطفال المستهدفين موضحاً أن الحملة تأتي من باب حرص وزارتي التربية والصحة على سلامة التلاميذ الجسدية والعقلية.

وأشار حامد إلى أن المشاركة في المسح طوعية وسيتم ملء استمارات وأخذ موافقة الأهل مسبقاً لإخضاع أبنائهم للمسح مبيناً أنه يتضمن الأنماط الغذائية للأطفال في المنازل على مدار الأسبوع مع العادات الغذائية ودراسة البيئة المدرسية.

بدورها أوضحت مسؤولة برنامج التغذية في مديرية الصحة ديمة غزلان في تصريح مماثل أن لدى محافظة درعا ثلاثة فرق للمسح التغذوي 10 مدارس لكل فريق على أن يتم إنجاز العمل في المدرسة المستهدفة خلال يومين ويشمل للمدرسة الواحدة 24 طفلا من عمر 6 إلى 12 سنة مبينة ان الفرق تقوم بأخذ الوزن مع الطول وفحص الخضاب من خلال جهاز سريع بعد اخذ موافقات مسبقة من الأهل والطالب.

ولفتت غزلان الى انه يقع على عاتق مديري المدارس ملء استمارة خاصة تتعلق بالواقع الصحي والبيئي بالمدرسة وبعد استكمال البيانات تملأ الاستمارة وترسل مباشرة للوزارة مبينة ان المسح التغذوي يتم بالتشاركية بين وزارتي التربية والصحة مع برنامج الغذاء العالمي ومنظمتي الصحة العالمية واليونيسف.

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