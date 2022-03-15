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مركز التنسيق الروسي يوزع قرطاسية وهدايا لطلاب مدرسة بدمشق

2022-03-15

دمشق-سانا

وزع مركز التنسيق الروسي اليوم قرطاسية وهدايا على طلاب مدرسة تقي الدين الدمشقي في حي برزة بدمشق.

وفي تصريح للصحفيين قال نائب رئيس مركز التنسيق الروسي اللواء البحري أوليغ جورافليوف إن “المركز قام بتوزيع حقائب مدرسية وقرطاسية وهدايا على الطلاب والطالبات في إطار سعي روسيا الدائم لزرع الفرح في نفوس الأطفال السوريين الذين عانوا من ويلات الحرب” مضيفاً إنه تم توزيع مساعدات غذائية أيضاً إلى المعلمات والكادر التدريسي في المدرسة.

بدورها وجهت مديرة مدرسة تقي الدين الدمشقي عائشة راجح في تصريح مماثل الشكر لروسيا الاتحادية (شعباً وقيادة) ولمركز التنسيق الروسي على هذه المبادرة حيث تم توزيع قرطاسية وألعاب لنحو 360 طالباً وطالبة.

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