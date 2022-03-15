القوات الأوكرانية تقصف قرى في دونيتسك

دونيتسك –كييف-سانا

قال المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك في المركز المشترك لمراقبة نظام وقف إطلاق النار إن القوات الأوكرانية قصفت قرى بالجمهورية خلال الساعات الماضية.

ونقل موقع روسيا اليوم عن المكتب قوله في بيان إنه سجل صباح اليوم قصف بقذائف من عيار 120 ملم من جانب الوحدات المسلحة الأوكرانية باتجاه قريتي فيرخنيتوريتسكويه وبانتيليمونوفكا مشيراً إلى وقوع أضرار مادية جسيمة جراء القصف.

وفي المقابل قامت القوات الروسية بنقل مساعدات إنسانية إلى قريتي كاتيوجانكا وبوروديانكا بضواحي العاصمة الأوكرانية بعد تخلي كييف عن سكانها.

وأوضح النائب السابق في البرلمان الأوكراني أوليغ تساريوف في حديث لقناة “آر تي” أن السلطات المحلية في العديد من التجمعات السكنية تخلت عن السكان تماما مؤكداً أن معظم التجمعات التي تتمركز فيها القوات الروسية آمنة الآن فيما دمرت القوات الأوكرانية خلال انسحابها العديد من محولات توليد الكهرباء التي تحتاج الآن إلى إصلاح وبانتظار الحكومة الروسية لإعادتها للخدمة.

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