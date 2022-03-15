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لحظة بلحظة… اليوم العشرون للعملية الروسية الخاصة لحماية دونباس

2022-03-15

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موسكو-سانا نشرت وزارة الدفاع الروسية اليوم مقاطع فيديو لقيام مروحيات عسكرية روسية من طراز (كا …

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