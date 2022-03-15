إيران تعلن تأسيس قيادة الحرس الثوري النووي

طهران-سانا

أعلنت إيران لأول مرة عن تأسيس قيادة الحرس الثوري النووي لحماية المنشآت النووية في البلاد.

وذكرت وكالة أنباء فارس الإيرانية أنه جرى الإعلان عن تأسيس هذه القيادة خلال التقرير الوارد بشأن الكشف عن شبكة كانت تعتزم القيام بعملية تخريب في منشأة فوردو النووية.

وفي وقت سابق كان قد تم الإعلان عن تفويض حماية المنشآت النووية لحرس الثورة الإسلامية في إيران إلا أنها المرة الأولى التي يتم فيها بصورة رسمية تأكيد هذا الأمر والإعلان عن تأسيس “قيادة الحرس الثوري النووي”.

يذكر أنه قبل نحو 10 أشهر وبعد وقوع عدة حالات تخريب في المنشآت النووية في البلاد أعلن رئيس منظمة الدفاع المدني الإيراني العميد غلام رضا جلالي عن تأسيس قيادة موحدة دفاعية امنية نووية وتم في حينها التصديق على خطوطها العامة كما أكد أن تأسيس هذه القيادة سيعالج نقاط الضعف السابقة تماما وستصبح مجموعة المنشآت النووية محصنة أمام عمليات التخريب.

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