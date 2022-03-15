الدفاع الروسية: مروحيات (كا 52) تدمر مواقع ومعدات قتالية أوكرانية

موسكو-سانا

نشرت وزارة الدفاع الروسية اليوم مقاطع فيديو لقيام مروحيات عسكرية روسية من طراز (كا 52) بقصف مواقع وتدمير معدات قتالية للقوات المسلحة الأوكرانية.

وتظهر مقاطع الفيديو انزال ضربة جوية بمواقع نارية لمنظومات مدفعية ذاتية الحركة من عيار 122 مم تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.

وأشارت الوزارة إلى أن الطيران الحربي ينفذ في سير العملية الخاصة لحماية دونباس مهمات مرافقة القوافل العسكرية وتدمير المدرعات وإيصال قوات الإنزال والشحنات العسكرية والمرافقة الجوية للوحدات التي تنفذ مهماتها.

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