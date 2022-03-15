إيران تؤكد أن الحل السياسي وحده كفيل بإنهاء الأزمة في أوكرانيا

طهران-سانا

جدد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان التأكيد على موقف بلاده الداعي إلى إيجاد حل سياسي للأزمة في أوكرانيا.

وقال عبد اللهيان خلال اتصال هاتفي اليوم مع نظيره الأوكراني ديميتري كوليبا: “إن بلاده لم تتخذ موقفاً مزدوجاً حيال الأزمة في أوكرانيا وهي تدعو باستمرار لإيجاد حلول سياسية لجميع الأزمات ومنها في أوكرانيا وأفغانستان واليمن”.

من جانبه أكد كوليبا على أن بلاده متمسكة بضرورة إنهاء هذه الأزمة مستشهداً بمحادثاته الأخيرة مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والتي وصفها بالضرورية لإنهاء الأزمة.

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