مينسك وموسكو تستغنيان عن الدولار في تعاملات الاتحاد الاقتصادي الأوراسي

مينسك-سانا

أعلن وزير المالية البيلاروسي يوري سيلفيرستوف عزم بلاده وروسيا الاستغناء عن الدولار في احتساب رسوم الاستيراد الجمركية في إطار دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.

ونقلت وكالة نوفوستي عن سيلفيرستوف قوله عقب محادثات أجراها في موسكو رئيسا وزراء البلدين اليوم “إن الظروف الصعبة الراهنة تجعل من الضروري الابتعاد عن الدولار في المدفوعات المتبادلة بين دول الاتحاد الاوراسي” مشيرا إلى أن المحادثات تناولت التخلي عن الدولار لدى توزيع رسوم الاستيراد الجمركية داخل أراضي الاتحاد الذي يضم روسيا وأرمينيا وكازاخستان وبيلاروس وقرغيزستان.

وأعرب سيلفيرستوف عن ثقته بقرب انتقال موسكو ومينسك إلى الاعتماد على عملتيهما الوطنيتين أو الروبل الروسي في التجارة البينية.

وكان الرئيس بوتين شدد خلال مباحثاته مع نظيره البيلاروسى الكسندر لوكاشينكو الجمعة الماضى على أن العقوبات غير المسبوقة التى تم فرضها على روسيا على خلفية عمليتها العسكرية فى أوكرانيا “تتيح فرصة لتعزيز سيادة البلاد الاقتصادية والتكنولوجية” مؤكدا أنه سيتم التغلب على المشكلات التي تسببها هذه العقوبات.

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