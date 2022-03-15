(التراث في المسرح) محور فعالية بثقافي السويداء

السويداء-سانا

توظيف التراث في المسرح شكل محور الفعالية التي أقامها المسرح القومي بالسويداء مساء اليوم بالتعاون مع مديرية الثقافة وذلك في المركز الثقافي العربي بمدينة السويداء.

وتضمنت الفعالية عرض مادة فيلمية حول عناصر التراث وتوظيفها في المسرح بالإضافة إلى عدة محاور تحدث في أولها المخرج المسرحي زياد كرباج عن توظيف التراث لدى رواد المسرح السوري وفي مقدمتهم أبو خليل القباني مشيراً إلى أن استكشاف التراث على صعيد المسرح السوري كان نتيجة وعي وهو ما دفع سلطات الاحتلال العثماني لإغلاق مسرح رائد المسرح السوري.

وبين المسرحي هاني الأطرش في المحور الثاني أن توظيف التراث في المسرح لم يكن رفاهية وإنما كان ضرورة وهوية تنبع من الحوار الذي يخلقه حيث انطلق المسرحيون السوريون في الستينيات باحثين عن هوية تقرب المسرح من جمهوره.

وتحدث المخرج نورس الملحم في المحور الثالث حول توظيف تراث جبل العرب في المسرح المحلي لافتاً إلى أهمية ربط التراث في العرض ودوره في عكس البيئة التي جاء منها وخاصة أن تراثنا غني بالحكايات الشعبية التي تشكل مادة دسمة للدراما والمسرح.

معد الفعالية الكاتب منصور حرب هنيدي أوضح لمراسل سانا أن هذه الفعالية تهدف للمساهمة في نشر الثقافة المسرحية في المحافظة من خلال تقديم قضايا مسرحية والحديث عنها من قبل أصحاب الاختصاص.

بدوره لفت المخرج رفعت الهادي رئيس دائرة المسرح القومي بالسويداء إلى أهمية التمييز بين العمل المستند للبيئة المحلية وبين استلهام التراث في ظل وجود خلط بهذا الخصوص مبيناً أن توظيف التراث يعني أن له دلالة ضمن مفهوم السيمولوجيا تعطي معاني واسعة ترتبط باللعبة المسرحية وبالهوية الثقافية للمجتمع.

سهيل حاطوم

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