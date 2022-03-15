إبداعات أطفال حلب في مهرجان (صغار كبار الفنون تجمعنا)

حلب-سانا

قدم 200 طفل وطفلة من مختلف رياض الأطفال بمديرية التربية في حلب لوحات فنية ورياضية ومشهداً مسرحياً على خشبة مسرح نقابة الفنانين ضمن فعاليات مهرجان (صغار كبار الفنون تجمعنا).

وأوضح مدير التربية المهندس مصطفى عبد الغني في تصريح لمراسلة سانا أن المهرجان ساهم في استقطاب التلاميذ وصقل مواهبهم الفنية وقدراتهم الإبداعية وإيصالها إلى المجتمع وتعزيز روح العمل الجماعي وزرع الفرح والسعادة في نفوسهم.

بدورها بينت الموجهة التربوية فاطمة حزوري منسقة المهرجان أهمية الإضاءة على أنشطة الأطفال وتشجيعهم ولا سيما أنه يشكل فرصة مهمة في دعم مواهبهم الفنية وإبراز الخصائص الإيجابية في شخصية التلاميذ والارتقاء بخبرات المربيات في اكتشاف المواهب الفنية لدى الأطفال.

وتحدثت غفران قواص مديرة معهد الأمل للإعاقة الحركية والذهنية عن مشاركة التلاميذ ذوي الإعاقة مع أقرانهم الأسوياء من رياض الأطفال في المهرجان والوقوف على المسرح ما ساهم في تعزيز ثقة هذه الفئة بنفسها والتأكيد بأنهم أصحاب إرادة قوية وأنموذج للعزيمة والإصرار.

يذكر أن مهرجان صغار كبار الفنون تجمعنا أطلقته وزارة التربية على مستوى جميع المحافظات لاكتشاف ورعاية المواهب الفنية عند طلاب المدارس.

بريوان محمد

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