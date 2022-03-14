موسكو: سندمر المصانع العسكرية الأوكرانية رداً على قصف دونيتسك

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية ستدمر المصانع العسكرية الأوكرانية رداً على قصف الجيش الأوكراني لمدينة دونيتسك مشيرة إلى أنها أخطرت المواطنين بالابتعاد عن مواقع الصناعات الحربية الأوكرانية حفاظاً على سلامتهم.

ودعا المتحدث باسم الوزارة اللواء إيغور كوناشينكوف في بيان اليوم مواطني أوكرانيا العاملين في بلدات فيدوروفكا وفيناروفكا وآنتوبول وسكان المباني المجاورة إلى المغادرة والابتعاد عن مواقع الصناعات الحربية الأوكرانية مشيراً إلى أن القوات المسلحة الروسية ستواصل استهداف جميع مواقع المرتزقة الأجانب في أوكرانيا بلا رحمة.

وأوضح كوناشينكوف أن القوات المسلحة دمرت 86 موقعاً عسكرياً أوكرانياً وعطلت الاتصالات ومراكز التحويل والتبديل في هذه البلدات وأسقطت طائرتين أوكرانيتين دون طيار واحدة من طراز (بيرقدار بي تي) تركية الصنع.

وتابع كوناشينكوف أنه تم أيضاً تدمير مستودع كبير لذخيرة راجمات الصواريخ في مجمع مباني مصنع أنطونوف بضواحي كييف كان يستخدم لتنفيذ هجمات ضد القوات الروسية مؤكداً أن قوات بلاده ستواصل ضرب ما تبقى من منظومات الدفاع الأوكرانية التي يستخدمها القوميون.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت أمس تدمير 3920 مرفقاً للبنية التحتية العسكرية في أوكرانيا منذ بدء العملية الخاصة.

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