حالة الطرق العامة في البلاد نتيجة الأحوال الجوية السائدة

دمشق-سانا

أعلنت إدارة المرور في وزارة الداخلية أن عدداً من الطرق في محافظات ريف دمشق واللاذقية وطرطوس وحماة والقنيطرة والسويداء غير سالكة أو سالكة بصعوبة بسبب تراكم الثلوج أو تشكل الجليد.

وبينت إدارة المرور في نشرتها مساء اليوم حالة الطرق كما يلي:

محافظة ريف دمشق .. طريق عرنة” قلعة جندل” بقعسم سالك بصعوبة بسبب تراكم الثلوج.

محافظة اللاذقية … طريق جوبة برغال” الغاب وطريق جوبة برغال”صلنفة وطريق جوبة برغال” القرداحة وطريق جوبة برغال” حرف المسيترة”القرندح” الغاب وطريق حرف المسيترة”العامود”عين الحياة وطريق مركية”مقامات بني هاشم”اسطمنا غير سالكة بسبب تراكم الثلوج أما طريق بيت ياشوط”المنيزلة سالك بصعوبة بسبب تشكل الجليد.

محافظة طرطوس .. طريق العنازة”نحل الجرد”مصيات”الشيخ علي المجدل غير سالك بسبب تراكم الثلوج وجميع الطرق المؤدية إلى ناحية الطواحين في منطقة القدموس غير سالكة بسبب تشكل الجليد.

محافظة حماة.. طريق شطحة”جوبة برغال وطريق عين الكروم”القرندح”جورين”صلنفة وطريق مصياف”القدموس”الحيلونة”الشيحة”طير جبة”وادي العيون”البيرة”قصية وطريق عين حلاقيم”عين الشمس”برشين وطريق نهر البارد”بيت ياشوط سالكة بصعوبة بسبب تراكم الثلوج.

محافظة القنيطرة.. طريق خان أرنبه”حضر غير سالك بسبب تراكم الثلوج.

محافظة السويداء.. طريق شهبا”نمرة وطريق شهبا”غيضة وطريق أم ضبيب”نمرة”تيما والطرق المؤدية لناحية المشنف سالكة بصعوبة بسبب تشكل الجليد.

ونصحت إدارة المرور السائقين بتوخي الحيطة والحذر خلال الأحوال الجوية السائدة وخاصة أثناء تشكل الجليد أو حدوث الصقيع والضباب وهطول الأمطار وضرورة التأكد من الجاهزية الفنية للمركبة والتقيد بالشاخصات المحددة للسرعات والحفاظ على مسافة أمان حقيقية مع المركبات الأخرى.

وتذكر إدارة المرور المواطنين بالاتصال على الرقمين 5422703 و 5411365 للاستعلام عن حالة الطرق.

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