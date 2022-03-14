أوركسترا النفخيات السورية تحتفل بعيدها الثالث بدار الأسد

دمشق-سانا

ثلاث سنوات على انطلاقتها استطاعت خلالها أوركسترا النفخيات السورية بقيادة الموسيقي إيهاب القطيش إثبات قدرة آلاتها على تقديم مختلف المقطوعات الموسيقية وإضفاء لمسة سورية خاصة عليها.

واليوم احتفلت الأوركسترا بعيدها الثالث عبر أمسية موسيقية استضافها مسرح الأوبرا بدار الأسد للثقافة والفنون وجاءت مزيجاً من مدارس غربية وشرقية بمشاركة عازفة الكمان الموسيقية الأكاديمية رزان قصار.

برنامج الأمسية بدأ بكونشيرتو دامور للهولندي جاكوب دي هان وهو مزيج من أنماط الباروك والبوب والجاز ثم قدمت الأوركسترا المقطوعة الشهيرة للألماني يوهان برامز (الرقصة الغجرية) المليئة بالحيوية والتي يشكل عصبها التماهي بين الآلات النفخية والوترية.

وفي الجزء الثاني من الأمسية عزفت أوركسترا النفخيات بمرافقة العازفة قصار مقطوعة كسارداس للإيطالي فيتوريو مونتي والتي تحفل بتغييرات إيقاعية وديناميكية ثم قدمت الأوركسترا ماريا دي بوينس آيرس للأرجنتيني أستور بيازولا ذات الطابع المسرحي وأيضاً بمرافقة العازفة قصار.

الجزء الثالث من الأمسية كان مقطوعات غناء أوبرالي من وحي أجواء الأندلس من أوبرا القط الوحشي للإسباني مانويل بينيلا وكارمن للفرنسي جورج بيزيه.

أما الجزء الأخير فكان مزيجاً بين الشرق والغرب من خلال عزف مقدمة مسرحية ميس الريم لزياد الرحباني وأغنية غرناطة للملحن المكسيكي أوغستين لارا.

يذكر أن اوركسترا النفخيات تتألف من تشكيلة تتضمن آلات هوائية أوركسترالية خشبية ونحاسية ومجموعة من آلات الإيقاع وتهدف إلى إيجاد فرص عمل للخريجين والعازفين على الآلات الهوائية النفخية كما تعمل على تأسيس كيان مستقل فنياً وتقنياً أسوة بالفرقة السمفونية الوطنية فضلاً عن إنشاء مجموعات لموسيقا الحجرة من داخل الأوركسترا رباعية وخماسية وسداسية لعزف برامج موسيقية متنوعة.

رشا محفوض

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