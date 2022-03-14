عبد اللهيان: جادون بالتوصل لاتفاق جيد وموثوق في محادثات فيينا

طهران-سانا

جدد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان التأكيد على أن بلاده جادة في التوصل إلى اتفاق جيد وموثوق ودائم في محادثات فيينا.

وقال عبد اللهيان خلال اتصال هاتفي مع نظيره العماني بدر بن حمد البوسعيدي: “إن محادثات فيينا لم تتوقف لكن تم تعليقها لفترة قصيرة بالتنسيق مع منسق الاتحاد الأوروبي في حين يواصل كبير المفاوضين الإيرانيين جهوده للتوصل إلى اتفاق جيد وقوي ودائم” مشيراً إلى أن حل ما تبقى من القضايا التي تعد من الخطوط الحمراء لإيران مرتبط بإرادة الجانب الأمريكي وعدم تضييع الوقت.

بدوره قال وزير الخارجية العماني: “إن بلاده تؤمن دوماً بالحوار والتفاوض لتسوية الأزمات المختلفة وتتخذ خطوات في مسار تحقيق السلام وتأمل أن يتم الانتهاء من المحادثات وتنفيذ ما ينتج عنها قريباً” معرباً عن أمله في التوصل إلى اتفاق نهائي يخدم جميع الأطراف والمنطقة.

كما بحث وزيرا خارجية البلدين خلال الاتصال العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية بما في ذلك الأزمة في أوكرانيا وأكدا على ضرورة مواصلة المشاورات بين البلدين على مختلف الأصعدة.

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