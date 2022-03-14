الصين: الأزمة في أوكرانيا نتيجة تراكم الخلافات الأمنية في أوروبا

بكين-سانا

جددت الصين التأكيد على أن الأزمة في أوكرانيا هي نتيجة تراكم الخلافات الأمنية في أوروبا على مر السنين مشددة على أن الحوار والدبلوماسية هما السبيل الوحيد لإنهائها.

ونقلت وكالة شينخوا عن عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني وانغ يي قوله اليوم خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس “إن الجانب الصيني سيواصل لعب دور بناء في التسوية السلمية للأزمة في أوكرانيا” معرباً عن أمله في أن تبدأ أوروبا وروسيا الحوار والمفاوضات على أساس متساو وإيجاد حلول معقولة لمخاوفهما الأمنية من أجل إقامة إطار أمني أوروبي متوازن وفعال ومستدام.

وحذر من أن بعض القوى تعمل على الاساءة باستمرار لموقف الصين العادل بشأن الأزمة في أوكرانيا وتخلق معلومات مضللة من شأنها إلحاق الضرر بسمعة الصين وموقفها من هذه الأزمة.

وكانت بكين أعلنت في وقت سابق أنها تلعب دائماً دوراً بناء في عملية إرساء السلام ودفع المفاوضات للأمام وتدعو جميع الأطراف لممارسة سياسة ضبط النفس وتساهم في نزع فتيل الأزمة وألا تصب الزيت على النار وأن تعمل على تعزيز تسوية دبلوماسية للقضية بدل تصعيدها.

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