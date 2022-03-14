ايران.. تفكيك شبكة إسرائيلية لتنفيذ أعمال تخريبية بمنشأة نووية

طهران-سانا

فككت استخبارات الحرس الثوري الإيراني شبكة تجسس تعمل لصالح كيان الاحتلال الإسرائيلي حاولت القيام بأعمال تخريبية في منشأة فوردو النووية جنوب العاصمة طهران.

وذكرت وكالة إرنا الإيرانية أن استخبارات هيئة الطاقة الذرية بالتعاون مع استخبارات الحرس الثوري رصدت جميع تحركات الشبكة التخريبية وراقبتها للوصول إلى متزعميها وتمكنت من تفكيكها قبل أن تنفذ مخططها التخريبي في منشأة فوردو واصفة العملية التي تمت بالمعقدة جداً.

وأضافت الوكالة أن كيان الاحتلال الاسرائيلي حاول القيام بأعمال تخريبية في منشأة فوردو منذ سنوات وهذه المرة حاول الاقتراب من موظف في قسم أجهزة الطرد المركزي الحديثة من خلال تجنيد أحد جيران هذا الموظف وتزويده بأجهزة اتصالات مشفرة وتعليمه كيفية استخدامها مشيرة إلى أن جميع الدفوعات التي كانت تتم للمجندين عبر أموال نقدية تجنباً لتعقب مصادرها.

وأوضحت الوكالة أن ضابط استخبارات إسرائيلياً تقرب من الموظف وكشف عن هويته عن طريق جاره الذي تم تجنيده تحت غطاء شركة من هونغ كونغ من خلال عروض أعمال وبرمجيات لافتة إلى أنه سيتم الكشف عن المزيد من التفاصيل من قبل الجهات المختصة لاحقاً.

وكانت مديرية الأمن الإيرانية في محافظة أذربيجان الغربية أعلنت أمس عن تفكيك أكبر شبكة تجسس تعمل لصالح كيان الاحتلال الإسرائيلي شمال غرب إيران وكانت تخطط للقيام بعمليات تخريبية في البلاد.

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