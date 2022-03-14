SCS-NET
الشريط الأخباري

موسكو تؤكد أن طرد دبلوماسييها من سلوفاكيا لن يمر دون رد

2022-03-14

موسكو-سانا

أكدت وزارة الخارجية الروسية أنها سترد على طرد ثلاثة من دبلوماسييها في سلوفاكيا بمبدأ المعاملة بالمثل مشددة على أن مزاعم براتيسلافا حول انتهاك الدبلوماسيين الروس بنود اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية باطلة.

ونقلت وكالة نوفوستي عن الخارجية الروسية قولها “إن موسكو سترد على طرد سلوفاكيا ثلاثة دبلوماسيين روس” مشيرة إلى أن هذا العمل الباطل لن يمر بلا رد.

وكانت وزارة الخارجية السلوفاكية أعلنت في وقت سابق أنها طردت ثلاثة دبلوماسيين روس وأمهلتهم 72 ساعة لمغادرة البلاد.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

ايران.. تفكيك شبكة إسرائيلية لتنفيذ أعمال تخريبية بمنشأة نووية

طهران-سانا فككت استخبارات الحرس الثوري الإيراني شبكة تجسس تعمل لصالح كيان الاحتلال

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2022, All Rights Reserved