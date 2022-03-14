موسكو تؤكد أن طرد دبلوماسييها من سلوفاكيا لن يمر دون رد

موسكو-سانا

أكدت وزارة الخارجية الروسية أنها سترد على طرد ثلاثة من دبلوماسييها في سلوفاكيا بمبدأ المعاملة بالمثل مشددة على أن مزاعم براتيسلافا حول انتهاك الدبلوماسيين الروس بنود اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية باطلة.

ونقلت وكالة نوفوستي عن الخارجية الروسية قولها “إن موسكو سترد على طرد سلوفاكيا ثلاثة دبلوماسيين روس” مشيرة إلى أن هذا العمل الباطل لن يمر بلا رد.

وكانت وزارة الخارجية السلوفاكية أعلنت في وقت سابق أنها طردت ثلاثة دبلوماسيين روس وأمهلتهم 72 ساعة لمغادرة البلاد.

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