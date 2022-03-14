حملة في المدارس حول رفع الوعي بأهمية التطعيم ضد كورونا

دمشق-سانا

بهدف رفع الوعي والتثقيف الصحي حول فيروس كورونا وأهمية التطعيم وتطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية بدأت وزارتا الصحة والتربية التحضير لإطلاق حملة توعية واسعة بالمدارس في المحافظات ابتداء من الـ 22 لغاية الـ 31 من الشهر الجاري.

مديرة الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة الدكتورة رزان الطرابيشي أوضحت في تصريح لـ سانا أن الحملة تهدف إلى رفع نسب الملقحين عبر تعزيز هذه الثقافة لدى طلاب المدارس ونقلها إلى ذويهم حيث سيتم ملء استمارات من قبل الكوادر التعليمية والإدارية في المدارس حول أهم الآليات التي تسهم في رفع نسبة متلقي اللقاح.

وبينت الدكتورة الطرابيشي أنه تم تدريب فرق مشتركة من دوائر الصحة المدرسية ومديريات الصحة على مهارات التواصل وكل ما يتعلق بوبائيات فيروس كورونا ومتحوراته بشكل كامل والتعريف بأهمية اللقاح وأنواعه وتصحيح المفاهيم المغلوطة المتعلقة بالمرض واللقاح.

بدورها مديرة الصحة المدرسية في وزارة التربية الدكتورة هتون الطواشي أوضحت أن الحملة تأتي انطلاقاً من تنفيذ البروتوكول الصحي المعتمد في المدارس بما يخص رفع الوعي والتثقيف الصحي لافتة إلى أنه سيتم تنفيذ جلسات توعية وتثقيف عبر محاضرات وأنشطة تفاعلية تشمل الطلاب والكوادر التعليمية والإدارية في المدارس المستهدفة.

وأشارت الدكتورة الطواشي إلى أن الحملة ستنفذ في 4629 مدرسة في مختلف المحافظات للتعليم الأساسي والثانوي العام والمهني تم اختيارها استناداً إلى نسب قبول اللقاحات في المناطق وذلك عبر 982 مثقفاً صحياً.

يذكر أن الحملة ستنفذ بالتعاون بين مديريتي الرعاية الصحية الأولية والأمراض السارية في وزارة الصحة ومديرية الصحة المدرسية في وزارة التربية.

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