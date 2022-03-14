غداً … الحرارة إلى انخفاض وثلوج على ارتفاع 800 متر

دمشق-سانا

توالي درجات الحرارة انخفاضها لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 8 إلى 12 درجة مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو كافة مترافق بكتلة هوائية شديدة البرودة قطبية المنشأ.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يكون الجو غداً بارداً وغائماً جزئياً بشكل عام يتحول إلى غائم وتصبح الفرصة مهيأة لهطل زخات من المطر ويكون الهطل ثلجياً على المرتفعات الجبلية التي تزيد على 800 متر وممزوجاً دون ذلك ويستمر الجو شديد البرودة ليلاً محذرة من تشكل الجليد والضباب وحدوث الصقيع في أغلب المناطق الداخلية.

الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة مع هبات نشطة أحيانا تتجاوز سرعتها 50 كيلومتراً في الساعة خاصة على المناطق الوسطى والجنوبية والبحر متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة..