إزفستيا: ضربة صاروخية روسية تدفع كييف لوقف تجنيد المرتزقة

موسكو-سانا

كشفت صحيفة روسية أن سلطات أوكرانيا أوقفت تجنيد المتطوعين الأجانب فيما يسمى فيلق الدفاع الإقليمي الدولي بعد ضربة صاروخية روسية قضت على أعداد منهم.

ونقلت وكالة نوفوستي عن صحيفة (إزفستيا) اليوم قولها: “تم اتخاذ قرار تعليق تجنيد المرتزقة بعد أن تمكن الجيش الروسي بضربة صاروخية من القضاء على نحو 180 مرتزقاً أجنبياً في إحدى القواعد بغرب أوكرانيا” موضحة أنه “تم تأكيد المعلومات حول تعليق تجنيد المقاتلين الفرنسيين على وجه الخصوص من جانب المدعو هوغو بيليجريني وهو أحد المنظمين الرئيسيين لتجنيد المرتزقة وإرسالهم إلى أوكرانيا”.

وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء ايغور كوناشينكوف أعلن أمس أن القوات المسلحة الروسية قامت بتحييد ما يصل إلى 180 من المرتزقة الأجانب ومجموعة من الأسلحة الأجنبية بضربات على مراكز في ساحة التدريب العسكرية في يافوروفسكي”.

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