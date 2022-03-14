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العثور على أنظمة صواريخ أمريكية بمواقع القوميين الأوكرانيين

2022-03-14

دونيتسك-سانا

كشفت قيادة القوات الشعبية في جمهورية دونيتسك أن عناصر الكتائب القومية الأوكرانية المتطرفة تركوا في المواقع التي فروا منها في بلدة فولنوفاخا الكثير من الأسلحة الأمريكية والغربية الصنع.

ونقلت وكالة نوفوستي عن يان غاغين مستشار رئيس حكومة جمهورية دونيتسك الشعبية قوله: إنه تم العثور على أنظمة صواريخ مضادة للدبابات أمريكية الصنع في مواقع القوميين الأوكرانيين بعد طردهم مؤخراً من بلدة فولنوفاخا.

وعرض المستشار بحكومة دونيتسك الشعبية أحد نماذج الأسلحة الأجنبية التي تم توريدها إلى “النازيين الجدد في أوكرانيا” مشيراً إلى أن هذا يدل على إمداد مباشر بأسلحة فتاكة من الولايات المتحدة للنازيين الجدد.

وأوقع هجوم باستخدام “صاروخ توتشكا او” على مدينة دونيتسك في وقت سابق اليوم 26 قتيلاً بينهم أطفال.

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