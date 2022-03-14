مواصلة عمليات إزالة الثلوج المتراكمة على طريق شين-ضهر القصير والقرى المجاورة

حمص-سانا

تواصل الورشات والآليات التابعة لمديرية الخدمات الفنية في محافظة حمص إزالة الثلوج المتراكمة على طريق شين ضهر القصير والقرى المجاورة له في ريف المحافظة الغربي.

وبين مدير الخدمات الفنية بحمص أمين العيسى في تصريح لمراسلة سانا أن الورشات الفنية تعمل لضمان فتح الطريق وصولاً إلى الحدود الإدارية لمحافظة طرطوس وباقي الطرق الفرعية باتجاه القرى المجاورة لضهر القصير وهي تعمل حالياً في نقطة الرادار أعلى منطقة في ضهر القصير حيث وصلت سماكة الثلوج فيها لأكثر من 40 سم مؤكداً أن هذه القرى مخدمة من طرق أخرى يمكن استخدامها لإمدادها بالخبز والمازوت أو أي حدث طارئ.

بدوره أشار المهندس عصام هزيم من دائرة الطرق في المديرية إلى أن أعمال فتح طريق عام شين ضهر القصير بدأت منذ صباح أمس حيث تمت إزالة التراكمات الثلجية حتى منتصف الطريق إلا أن تراكم الجليد والثلوج تجدد ليلاً واضطرت الورشات لإعادة العمل من بداية الطريق مبيناً أن محور شين ضهر القصير يخدم عدة قرى من عين الفوار وصولاً إلى برشين وسيتم فتح جميع الطرق الفرعية المغلقة بشكل متتال بعد الانتهاء من الطريق الرئيسي.

مدير ناحية شين الرائد ميمون يوسف بين ان الوحدات الشرطية تقوم بمؤازرة ورشات الخدمات الفنية من أجل فتح الطريق وهناك حالة استنفار على مدار الساعة والدوريات منتشرة على الطريق العام مشدداً على ضرورة توخي الحذر من قبل السائقين أثناء القيادة والاستعلام عن حالة الطرق بالاتصال على الرقم 108.

لارا أحمد

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency