مصرف الوطنية للتمويل الأصغر يستأنف العمل بالقرض الفوري بسقف مليون ليرة دون كفلاء

دمشق-سانا

أعلن مصرف الوطنية للتمويل الأصغر عن استئناف العمل بالقرض الفوري الذي يبدأ من مبلغ 250 ألف ليرة ولغاية مليون ليرة سورية ابتداء من اليوم.

وفي تصريح لـ سانا اشار الرئيس التنفيذي للمصرف منير هارون إلى أن مدة سداد القرض الفوري تمتد حتى 48 شهراً ويتم منحه دون الحاجة إلى كفلاء أو ضمانات وهو مخصص لتلبية أي أمر طارئ أو حالة مستعجلة.

وبين هارون أن التقدم لطلب القرض الفوري يجب أن يتم حصرا عبر تطبيق (الوطنية موبايل) وهو متوفر مع إمكانية تحميله عبر الموقع الالكتروني لمصرف الوطنية للتمويل الأصغر.

وأشار إلى أنه وفقاً للرقم التسلسلي لطلب المقترض سيتم التواصل معه هاتفياً من قبل موظفي المصرف لإعلامه بالأوراق المطلوبة وبعد زيارته لأي فرع للوطنية مصطحباً الأوراق ومطابقتها للشروط المطلوبة سيتم صرف مبلغ القرض فوراً.

وتتضمن الاوراق المطلوبة للحصول على القرض صورة عن الهوية الشخصية وسند إقامة ولا حكم عليه وبيان راتب سواء كان موظفا بقطاع حكومي أو خاص وإثبات العمل للمقترض في حال كان من أصحاب المهن.

وسيم العدوي

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