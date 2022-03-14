بيسكوف: جيشنا لا يستبعد وضع مدن كبيرة في أوكرانيا تحت سيطرته

موسكو-سانا

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن القوات الروسية لا تستبعد وضع مدن كبيرة في أوكرانيا تحت سيطرتها الكاملة مع ضمان أقصى درجة من الأمن للسكان.

وقال بيسكوف في تصريح للصحفيين اليوم نقله موقع روسيا اليوم “إن وزارة الدفاع الروسية مع ضمان أقصى درجة من الأمن للسكان المدنيين لا تستبعد إمكانية بسط سيطرة قواتها بشكل كامل على المدن الكبيرة التي أصبحت اليوم مطوقة عملياً باستثناء المناطق المستخدمة لعمليات الإجلاء الإنسانية”.

وأوضح بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمر وزارة الدفاع بالامتناع عن شن هجوم فوري على المدن الكبيرة بما فيها كييف بسبب قيام الفصائل المسلحة المتطرفة بتجهيز مواقع لإطلاق النار ونشر معدات عسكرية ثقيلة في المناطق السكنية ولأن القتال في المناطق المكتظة بالسكان سيؤدي حتماً إلى خسائر فادحة في صفوف المدنيين مبيناً أنه تم التخطيط للعملية مع أخذ هذه الحقيقة بالذات في الاعتبار في بداية العملية الخاصة في أوكرانيا.

وشدد المتحدث باسم الرئاسة الروسية على أن موسكو تعتبر موقف واشنطن والاتحاد الأوروبي استفزازياً كونهما يدفعان روسيا بتصريحاتهما لاقتحام المدن الكبرى في أوكرانيا من أجل تحميلها لاحقاً مسؤولية مقتل المدنيين.

وأكد بيسكوف أن كل الخطط الروسية المتعلقة بنزع عسكرة أوكرانيا سيتم تنفيذها في المواعيد المقررة لها مسبقا مبيناً أنه لن يتم الإفصاح عن الإطار الزمني للعملية العسكرية في أوكرانيا وروسيا تمتلك القدرة على تنفيذها في أوكرانيا وهي لم توجه أي طلب للمساعدة من أي دولة.

وتعليقاً على تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن آفاق الاقتصاد الروسي تحت العقوبات أعرب بيسكوف عن الثقة بأن موسكو ستتمكن من تقليل عواقب وأضرار الحرب الاقتصادية التي أعلنتها الدول الغربية ضد روسيا.

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة الروسية أنه يتم اتخاذ تدابير لتقليل عواقب العقوبات حيث تم تبني مجموعة كاملة من الإجراءات من قبل البنك المركزي الروسي ويتم تنفيذها حالياً.

ودخلت العملية الخاصة الروسية في أوكرانيا يومها التاسع عشر مركزة حسب مصادر موسكو على ضرب منشآت البنية التحتية العسكرية الأوكرانية وتحرير أراضي دونباس وسط استمرار المساعي للتوصل لحل سلمي للأزمة وتصعيد غربي للإجراءات الاقتصادية ضد موسكو.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency