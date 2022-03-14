اللاذقية اليوم.. الكورنيش الجنوبي

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
لافروف: نجدد التأكيد على ضرورة حل الأزمة في سورية سياسياً
2022-03-14
اتفاقية تعاون للجنتين البارالمبيتين السورية والعراقية
2022-03-13
طلبة سورية في مصر يشاركون في مهرجان ثقافات الشعوب
2022-03-12
مقدماً التهاني باسم الرئيس الأسد.. السفير صباغ يشارك بمراسم تنصيب رئيس تشيلي
2022-03-12
إيران تطالب بإدانة الاعتداءات الإسرائيلية على سورية
2022-03-12
السفير خضور: سورية أوفت بالتزاماتها حيال معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية
2022-03-11
وفد من الغرفة التجارية العربية البرازيلية يزور جناح سورية في إكسبو دبي
2022-03-10
محليات
مياه حمص: وضع خزان حي المهاجرين العالي بالخدمة
2022-03-14
انطلاق أعمال المؤتمر الـ 11 للجبهة الوطنية التقدمية.. الشعار: المؤتمر يشكل خطوة بالاتجاه الصحيح للارتقاء بأداء الجبهة
2022-03-14
14 ألف بوابة انترنت للمسجلين في اتصالات حمص الشهر القادم
2022-03-14
حالة الطرق العامة نتيجة الأحوال الجوية السائدة صباح اليوم
2022-03-14
الجعفري يبحث مع الأمين العام لمنظمة العون الكنسي النرويجي مجالات عملها في سورية
2022-03-14
في قصة الجريح شحاده عقل… الإرادة أقوى من الرصاص
2022-03-14
الحرارة إلى انخفاض وأمطار ممزوجة بالثلج في القلمون
2022-03-14
رياضة
إعلان قائمة منتخب سورية بكرة القدم لمباراتي لبنان والعراق
2022-03-14
انتهاء تجارب انتقاء منتخب حمص للشباب والرجال في الكيك بوكسينغ
2022-03-14
آرسنال يفوز على ليستر سيتي بثنائية في الدوري الإنكليزي
2022-03-14
برشلونة يتغلب على أوساسونا برباعية نظيفة
2022-03-13
تشيلسي يفوز على نيوكاسل يونايتد
2022-03-13
الإسباني نادال يتأهل للدور الثالث من بطولة إنديان ويلز للتنس
2022-03-13
اليوناني تسيتسيباس يتأهل إلى الدور الثالث من بطولة إنديان ويلز
2022-03-13
اقتصاد
زراعة أكثر من 337 ألف دونم بالقمح في السويداء
2022-03-14
سعر غرام الذهب يتراجع ألفين ليرة محلياً
2022-03-14
وزير المالية الروسي يعلق على تجميد الحسابات الحكومية لبلاده بالعملات الأجنبية
2022-03-14
تراجع أسعار النفط
2022-03-14
غازبروم الروسية تواصل توريد الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا
2022-03-14
روسيا تعتزم الاستغناء عن المكونات الأجنبية في إنتاج طائراتها المدنية
2022-03-13
المالية الروسية: الغرب جمد ما يقرب من نصف احتياطياتنا المالية
2022-03-13
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الشريط الأخباري
لافروف: نجدد التأكيد على ضرورة حل الأزمة في سورية سياسياً
انطلاق أعمال المؤتمر الـ 11 للجبهة الوطنية التقدمية.. الشعار: المؤتمر يشكل خطوة بالاتجاه الصحيح للارتقاء بأداء الجبهة
الجعفري يبحث مع الأمين العام لمنظمة العون الكنسي النرويجي مجالات عملها في سورية
استثماراً للإرهاب..الاحتلال الأمريكي يجري تنقلات جديدة للإرهابيين بسجون الحسكة
الدفاع الروسية: تدمير 3920 مرفقاً للبنية التحتية العسكرية في أوكرانيا
التربية تصدر نتائج امتحان ما يعادل الثانوية والمواد المتممة
ربط دونباس بممر بري مع شبه جزيرة القرم
اللاذقية اليوم.. الكورنيش الجنوبي
2022-03-14
تصوير: مجد سليمان
اللاذقية اليوم
2022-03-14
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