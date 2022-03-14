الحسكة.. إعادة خط توتر 230 ك ف إلى الخدمة بعد صيانة الأبراج المتضررة جراء العاصفة

الحسكة-سانا

أنهت الشركة العامة لكهرباء الحسكة إصلاح خط توتر 230 ك ف الواصل بين محطتي الطبقة -الأبواب بعد خروجه من الخدمة لعشرة أيام.

وذكر مدير عام الشركة المهندس أنور عكلة أنه تم الانتهاء من أعمال إصلاح الخط بعد خروجه من الخدمة جراء انهيار 9 أبراج توتر في خربة التمر 70 كم جنوب غرب المحافظة نتيجة العاصفة الغبارية التي ضربت المحافظة مؤكداً أن الخط تمت إعادته إلى الخدمة وستتم تغذية المحطات وفق البرنامج المعتمد.

ويعتبر خط توتر 230 الواصل بين محطتي الطبقة والأبواب المغذي الرئيسي للمحافظة بالتيار الكهربائي وخاصة أن الكمية المنتجة بمنشأة توليد السويدية تخصص للخطوط الخدمية المستثناة مياه ومشاف وأفران واتصالات لاستمرار تقديم الخدمات للمواطنين.

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