زراعة أكثر من 337 ألف دونم بالقمح في السويداء

السويداء-سانا

تجاوز إجمالي المساحات المزروعة بمحصول القمح بالسويداء للموسم الحالي أكثر من 337 ألف دونم وذلك بنسبة تنفيذ قدرها 97 بالمئة للبعل و 127 بالمئة للمروي.

وأشار معاون مدير الزراعة بالسويداء المهندس علاء شهيب في تصريح لمراسل سانا اليوم إلى أن نسب تنفيذ الخطة تحسنت بشكل واضح خلال الفترة الماضية لافتاً إلى أهمية الهطولات المطرية مؤخراً على واقع إنبات المحصول.

وأضاف المهندس شهيب أن عمليات زراعة القمح انتهت في مختلف مناطق زراعته بالمحافظة مشيراً إلى أن الحصول على إنتاج وفير مرهون بكميات الأمطار المتساقطة خلال الشهرين الحالي والقادم كون زراعته بالمحافظة غالبيتها بعلية.

وكانت مديرية الزراعة بالسويداء اعتمدت خطة لزراعة 346 ألف دونم بالقمح منها 340 ألف بعلاً والباقية مروية.

عمر الطويل

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