روسيا تسلم أسلحة لدونيتسك ولوغانسك اغتنمتها من القوات الأوكرانية

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها سلمت لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين أسلحة ومعدات قتالية اغتنمها الجيش الروسي من القوات الأوكرانية.

وأوضحت الوزارة في بيان أن هذه الغنائم تركتها القوات المسلحة الأوكرانية وكتائب القوميين المتطرفين وكتائب الدفاع الإقليمي الأوكرانية إضافة إلى أسلحة كانت مخزنة في المستودعات أو تم تعطيلها في سير العملية العسكرية الخاصة التي تنفذها روسيا.

وأكدت الوزارة أن الأسلحة والمعدات القتالية سواء منها ذات الصنع السوفييتي أو التي أرسلتها الدول الغربية إلى أوكرانيا يجري تسليمها إلى جمهوريتي الدونباس بعد التأكد من صلاحيتها وسلامتها التقنية وإصلاحها.

ولفتت الوزارة إلى أن الجيش الروسي استولى خلال العملية الخاصة في أوكرانيا على كميات كبيرة من المعدات القتالية وسيجري استخدامها لاحقاً لتحرير أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.

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