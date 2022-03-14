دونيتسك: 20 قتيلاً بينهم أطفال بصاروخ أوكراني

دونيتسك-سانا

قتل 20 شخصاً وأصيب 9 آخرون بهجوم صاروخي أوكراني اليوم على مدينة دونيتسك.

وقال رئيس جمهورية دونيتسك دينيس بوشيلين وفقاً لموقع روسيا اليوم إن هجوماً شنته القوات الأوكرانية باستخدام صاروخ (توتشكا أو) على مدينة دونيتسك أسفر عن مقتل 20 شخصاً وإصابة 9 آخرين.

وأشار بوشيلين إلى أن هناك أطفالاً بين القتلى بسبب سقوط حطام الصاروخ الأوكراني على المدينة.

كما أعلنت قيادة القوات الشعبية بالجمهورية أن القوات الأوكرانية قصفت مبنى لروضة أطفال ببلدة ياسينوفاتايا وقالت في بيان اليوم “قامت الفصائل المسلحة الأوكرانية بقصف روضة أطفال ببلدة ياسينوفاتايا واقتصرت الأضرار على المادية”.

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