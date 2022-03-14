فيرشينين: واشنطن تسيء استغلال استضافتها للأمم المتحدة

موسكو-سانا

أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين أن الولايات المتحدة تسيء استغلال إمكانياتها بصفتها الدولة المضيفة للأمم المتحدة مشيراً إلى أهمية دور بلاده في إصلاح مجلس الأمن الدولي.

وأفاد فيرشينين في مقابلة صحفية وفقاً لوكالة تاس بأن بلاده ستلجأ إلى التحكيم فيما يتعلق باستغلال الولايات المتحدة لسلطاتها بصفتها الدولة المضيفة للأمم المتحدة في إصدار التأشيرات للدبلوماسيين الروس.

وأوضح أن الحديث يدور من حيث الجوهر عن إساءة استخدام واضحة من قبل الأمريكيين لإمكانياتهم كمضيفين من جهة ضمان فعالية عمل الأمم المتحدة مضيفاً “نحن ضد هذا الأمر ونسعى بقوة إلى إجراءات التحكيم وهو ما نصت عليه الاتفاقية ويجب على الأمين العام للأمم المتحدة أن يلجأ إليها”.

ووصف فيرشينين الإعلان الأمريكي الأخير باعتبار 12 دبلوماسياً روسياً لدى الأمم المتحدة أشخاصا غير مرغوب فيهم والطلب منهم مغادرة البلاد بأنه “انتهاك صارخ من الجانب الأمريكي للالتزامات التي يجب أن يتحملها كطرف توجد على أراضيه الهيئات المركزية للأمم المتحدة”.

وقال فيرشينين بهذا الشأن” لقد بذلنا محاولات متكررة مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وسنواصل العمل معه لأنه من الضروري التغلب على هذه المشكلة المتمثلة في أن الأمريكيين ولأسباب سياسية ضيقة لا يمنحون تأشيرات لممثلينا وممثلي بعض الدول الأخرى”.

كما شدد على أهمية دور بلاده في إصلاح مجلس الأمن الدولي وقال في هذا الصدد “نحن مع المفاوضات لإعطاء نتيجة ولكن نتيجة مدروسة وتحظى بدعم جميع أو معظم الدول الأعضاء”.

وكانت واشنطن ألغت نهاية الشهر الماضي زيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى جنيف للمشاركة في جلسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومؤتمر نزع السلاح بسبب حظر تحليق طائرته في أجواء دول الاتحاد الأوروبي.

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