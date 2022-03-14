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برشلونة يتغلب على أوساسونا برباعية نظيفة

2022-03-13

مدريد-سانا

تغلب فريق برشلونة على ضيفه أوساسونا بأربعة أهداف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما في إطار الجولة الـ 28 من الدوري الإسباني لكرة القدم “الليغا”.

سجل لبرشلونة فيران توريس هدفين الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 14 والثاني في الدقيقة 21 كما سجل بيير ايميريك أوباميانغ في الدقيقة 27 وريكي بويغ في الدقيقة 75 من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة رفع برشلونة رصيده إلى 51 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الليغا بينما تجمد رصيد أوساسونا عند 35 نقطة في المركز الحادي عشر.

وكانت مباراة الدور الأول التي أقيمت على ملعب أوساسونا انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل من الفريقين.

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