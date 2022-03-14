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طيران النظام السعودي يستهدف محافظات مأرب وحجة والجوف وصعدة

2022-03-13

صنعاء-سانا

استهدف طيران النظام السعودي اليوم مناطق متفرقة في محافظات مأرب وحجة والجوف وصعدة.

وذكر مصدر أمني يمني أن طيران النظام السعودي شن تسع غارات على مديريتي صرواح والوادي بمحافظة مأرب وخمس غارات على مديرية حرض بمحافظة حجة وغارة على مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف وغارة على مديرية كتاف وأخرى على مديرية الظاهر بمحافظة صعدة.

وفي وقت سابق أصيب اربعة يمنيين بنيران مدفعية قوات النظام السعودي في محافظة صعدة.

إلى ذلك ارتكبت قوات النظام السعودي ومرتزقتها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 138 خرقاً جديدا لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة.

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