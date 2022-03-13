طالب من ريف السويداء يبدع في نحت لوحة فنية على الإسمنت بطول أربعة أمتار

السويداء-سانا

بإمكانيات بسيطة وإرادة كبيرة تمكن راندي الشاهين الطالب في الصف الثالث الثانوى المهني من إنجاز عمل فني نحتي بحجم كبير ينبض بالحياة والموهبة يصور جمال الطبيعة والبيئة في ثانوية الشهيد توفيق العطار في قرية لاهثة بريف السويداء الشمالي.

الطالب راندي أشار لمراسل سانا إلى أن موهبته الفنية بدأت في سن مبكرة متأثرا بوالده الذي يعمل بمهنة تركيب الحجر الصناعي والطبيعي واكساء واجهات الأبنية والمنازل حيث نفذ وهو في الصف السابع عددا من أعمال النحت على حجر البازلت باستخدام المطرقة والأزميل دون أي خبرة مسبقة ثم نجح في تنفيذ مجسمات إسمنتية لبعض الطيور والحيوانات بالإضافة للوحات ذات البعد التاريخي.

سعدو الشاهين والد راندي أشار إلى أن ابنه قام بتجريب النحت على الجدران باستخدام مادة الإسمنت ونجح في تنفيذ عدة أعمال نحتية بلغة بصرية وبأشكال وطرق مختلفة وخطوط وألوان جميلة فحازت أعماله على إعجاب من شاهدها ومن بينها هذا العمل الذي نفذه في مدرسته في قرية لاهثة بطول 4ر5 متر وعرض 3 أمتار.

بدورها ذكرت مديرة ثانوية الشهيد توفيق العطار في قرية لاهثة خولة السمان أن راندي بالإضافة لموهبته الفنية طالب مجتهد في دراسته ويتمتع بمحبة زملائه ولديه الإرادة والتصميم على متابعة مشواره في مجال الفن التشكيلي وصقل مهاراته مشيرة إلى أن العمل النحتي من الإسمنت تم تنفيذه على أحد جدران المدرسة بالإضافة إلى عدة أعمال فنية متنقلة ورسومات على البازلت قدمها راندي.

سهيل حاطوم