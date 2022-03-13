قديروف يحذر الأوكرانيين من الانضمام إلى صفوف القوميين المتطرفين

غروزني-سانا

حذر رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف الأوكرانيين من الانضمام إلى صفوف القوميين المتطرفين مؤكداً أن ذلك لن يحرف العملية العسكرية الروسية الخاصة عن مسارها وتحقيق أهدافها في أوكرانيا.

ودعا قديروف المدنيين في أوكرانيا لعدم الاصغاء لدعوات القوميين للانضمام إلى صفوفهم حتى لا يكونوا هدفاً مؤكداً أن جهاز الأمن التابع للنظام في كييف لا يهتم لسلامة المتطوعين ويتعمد بيع بياناتهم كاشفاً عن وثيقة بالبريد ضمت قائمة بأسماء بعضهم وتحتوي على بيانات جوازات سفرهم وعناوينهم.

إلى ذلك أكد الأسير الأوكراني أليكسي غريشين رامي الرشاش في اللواء 92 مشاة في القوات الأوكرانية أن عناصر كتائب النازيين في جيش نظام كييف مثل (آزوف) و(دونباس) و(أيدار) يتعاطون الكحول والمخدرات ويرتكبون الفظائع في إقليم دونباس واصفاً إياهم بـ (الأوباش وبلا أخلاق).

بدوره نوه رئيس قوات الحرس الوطني الروسي فيكتور زولوتوف بأداء مقاتلي قواته والتقدم الكبير الذي يحرزونه في العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا مؤكداً أن قواته تحقق أهدافها خطوة خطوة.

وفي وقت سابق اليوم اكتشفت وحدات من الشرطة الشعبية في جمهورية لوغانسك بعد فرار قوات كييف والزمر النازية التابعة لها في منطقة محطة القطارات ببلدة بوباسناينسك آثار مذبحة جماعية ضحاياها المدنيون.

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