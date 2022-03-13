برنامج الأغذية العالمي يطالب بالتمويل لمنع تزايد الجوع في اليمن

جنيف-سانا

طالب برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة اليوم بالحصول على التمويل اللازم لمنع المزيد من الجوع في اليمن.

وذكر البرنامج في حسابه على موقع تويتر إن “العنف المتزايد والتدهور الاقتصادي دفع بالملايين في اليمن إلى حافة المجاعة” موضحاً أن “أسراً يمنية باتت تأكل أقل من المطلوب بسبب خفض كميات المساعدات لذلك ندعو إلى مزيد من الموارد لمنع الملايين من الوقوع في الجوع”.

وتشكو الأمم المتحدة من نقص حاد في تمويل العمليات الإنسانية في اليمن ما أدى إلى تخفيض حجم المساعدات لملايين اليمنيين الذين يعتمدون بشكل أساسي على الإغاثة الدولية.

وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف” كشفت أمس أنه “منذ بدء الحرب على اليمن قبل نحو سبع سنوات تحققت الأمم المتحدة من مصرع وإصابة أكثر من 10 آلاف و200 طفل” موضحة أنه “من المرجح أن تكون الأرقام الفعلية أعلى بكثير”.

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