السفير الباكستاني في الصين: نسعى إلى المزيد من التعاون

بكين-سانا

أكد السفير الباكستاني لدى الصين معين الحق أن التعاون الصيني الباكستاني في إطار مبادرة (الحزام والطريق) غير المشهد الاقتصادي وأحدث تحولاً في باكستان.

وقال الحق لوكالة شينخوا الصينية إن “مبادرة الحزام والطريق لعبت وتلعب دوراً مهماً في تحقيق استقرار اقتصادات العالم وتعزيز تكاتف الدول لمواجهة التحديات كجائحة فيروس كورونا”.

وأضاف أن “مشاريع مبادرة الحزام والطريق تعود بالفائدة على الشعب الباكستاني من خلال خلق فرص عمل وتحسين سبل العيش والقضاء على الفقر ورفع مستوى المناطق النائية”.

وأكد الحق أن بلاده تسعى إلى تحقيق مزيد من التعاون مع الصين في تحديث الصناعة وتكنولوجيا المعلومات منذ أن بدأت باكستان العمل على إقامة مناطقها التكنولوجية الخاصة.

وأشار إلى أن مشروع الممر الاقتصادي بين البلدين أحدث تحولاً في بلاده بأكملها مضيفاً أنه إلى جانب ميناء غوادر يعد قطار(مترو اورانج لاين) الصديق للبيئة في مدينة لاهور والذي افتتح رسميا أمام حركة المرور في تشرين الأول عام 2020 نظام نقل عام عالمي عالي الجودة.