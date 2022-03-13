عطلة للقطاعين التربوي والتعليمي الخميس القادم بمناسبة عيد المعلم

دمشق-سانا

أعلنت وزارتا التربية والتعليم العالي والبحث العلمي أن عطلة القطاعين التربوي والتعليمي بمناسبة عيد المعلم العربي هي يوم الخميس القادم فقط.

ونفت وزارة التربية صحة ما نشرته بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول تعطيل المدارس بدءاً من يوم غد الاثنين وحتى يوم الخميس القادم.

كما أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعطيل الجامعات والمعاهد التقانية والمعاهد العليا والجهات التابعة للوزارة يوم الخميس القادم.

وكانت رئاسة مجلس الوزراء أعلنت عطلة للعاملين في القطاعين التربوي والتعليمي في الجهات العامة كافة يوم الخميس الواقع في السابع عشر من الشهر الجاري بمناسبة عيد المعلم العربي.

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