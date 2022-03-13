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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
اتفاقية تعاون للجنتين البارالمبيتين السورية والعراقية
2022-03-13
طلبة سورية في مصر يشاركون في مهرجان ثقافات الشعوب
2022-03-12
مقدماً التهاني باسم الرئيس الأسد.. السفير صباغ يشارك بمراسم تنصيب رئيس تشيلي
2022-03-12
إيران تطالب بإدانة الاعتداءات الإسرائيلية على سورية
2022-03-12
السفير خضور: سورية أوفت بالتزاماتها حيال معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية
2022-03-11
وفد من الغرفة التجارية العربية البرازيلية يزور جناح سورية في إكسبو دبي
2022-03-10
لافروف يبحث مع بيدرسون تقديم المساعدات الإنسانية للسوريين دون تسييس وشروط مسبقة
2022-03-10
محليات
أعضاء مجلس الشعب يطالبون بتشديد الرقابة على الأسواق وتخفيض الأسعار ومعاقبة المحتكرين
2022-03-13
حالة الطرق العامة نتيجة الأحوال الجوية السائدة بعد ظهر اليوم
2022-03-13
طقس الغد.. استمرار تأثير الكتلة الهوائية الباردة وأمطار وثلوج فوق بعض المناطق
2022-03-13
الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة تمنح تصريحاً لتطبيق إلكتروني بمجال الإعلان والتسويق
2022-03-13
ما هي أبرز مطالب أعضاء غرفة زراعة دمشق في مؤتمرهم السنوي؟
2022-03-13
مظاهرات بريف الحسكة ضد ميليشيا (قسد) المرتبطة بالاحتلال الأمريكي
2022-03-13
استمرار العمل بفتح الطرق في محافظة طرطوس جراء تراكم الثلوج
2022-03-13
رياضة
القوة والإثارة بانتظار عشاق رياضات الحلبة في بطولة الجمهورية للرجال والشباب
2022-03-13
منتخب سورية لكرة اليد للناشئات يشارك في بطولة آسيا
2022-03-13
غداً انطلاق بطولة الأغر الثالثة بفروسية قفز الحواجز
2022-03-13
اتفاقية تعاون للجنتين البارالمبيتين السورية والعراقية
2022-03-13
اختتام بطولة الحسكة لشطرنج الرجال
2022-03-13
ميلان يفوز على إمبولي في الدوري الإيطالي لكرة القدم
2022-03-13
البرتغالي رونالدو الهداف التاريخي لكرة القدم
2022-03-12
اقتصاد
المالية الروسية: الغرب جمد ما يقرب من نصف احتياطياتنا المالية
2022-03-13
سيدة تنسج من الأقمشة تحفاً متقنة في مشروع متناهي الصغر
2022-03-13
دعماً لاقتصاديات الأسرة العاملة… معرض للصناعات اليدوية بالسويداء
2022-03-13
دعم مزارعي الخضار الباكورية في حوض اليرموك بالمازوت
2022-03-13
منتجات لـ 110 سيدات معيلات في بازار (الخير بيجمعنا)
2022-03-12
ضبط أسطوانات غاز منزلي بسبب التلاعب بأوزانها في ريف دمشق
2022-03-12
الصين: أنجزنا أهدافاً رئيسية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية
2022-03-12
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