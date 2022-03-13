حالة الطرق العامة نتيجة الأحوال الجوية السائدة بعد ظهر اليوم

دمشق-سانا

أعلنت إدارة المرور في وزارة الداخلية أن عدداً من الطرق في محافظات ريف دمشق وحمص واللاذقية وطرطوس وحماة والقنيطرة والسويداء غير سالكة أو سالكة بصعوبة بسبب تراكم الثلوج أو تشكل الجليد.

وبينت إدارة المرور في نشرتها بعد ظهر اليوم أن طريق (عرنة قلعة جندل بقعسم) في منطقة قطنا بمحافظة ريف دمشق سالك بصعوبة بسبب تراكم الثلوج.

وفي محافظة حمص طريق (شين ضهر القصير مشتى الحلو) سالك بصعوبة بسبب تراكم الثلوج.

محافظة اللاذقية.. طريق (كسب النبعين و كسب المعبر) والطرق المؤدية من وإلى ناحية صلنفة وطريق عام (المزيرعة حطين) و (المزيرعة عين الدار ديرماما) وطريق (المزيرعة السراج) و(المزيرعة كرم المعصرة جوبة برغال) وطريق (عين التينة بستا الحجر ليفين) وطريق (جوبة برغال الغاب وجوبة برغال صلنفة وجوبة برغال القرداحة) جميعها غير سالكة بسبب تساقط الثلوج.

كذلك طريق (جوبة برغال حرف المسيترة القرندح الغاب حرف المسيترة العامود) وطريق (عين الحياة) وطريق (مركية مقامات بني هاشم اسطمنا) وطريق (بيت ياشوط بشيلي) وطريق (بيت ياشوط المنيزلة) وطريق (الدالية بشطاح) وطريق (معرين بطموش) وطريق (بيت ياشوط الغاب) غير سالكة بسبب تساقط الثلوج وطريق (الحفة قشبة عرامو) سالك بصعوبة بسبب تساقط الثلوج.

وفي محافظة طرطوس.. طريق العنازة التون الجرد الفروخية الجديدة خربة السنديانة وطريق مصييت الشندخة بيت جاش نحل الجرد طريق الشيخ علي المجدل في منطقة بانياس غير سالكة بسبب تراكم الثلوج.

وفي منطقة القدموس.. طريق (القدموس الطواحين) وجميع الطرق المؤدية إلى ناحية الطواحين وطريق القدموس مصياف غير سالكة بسبب تراكم الثلوج.

وفي منطقة صافيتا طريق عام (كفر جوايا حصن سليمان محطة البث) غير سالك بسبب تراكم الثلوج.

وفي محافظة حماة.. طريق (شطحة جوبة برغال وطريق عين الكروم القرندح جورين صلنفة) وطريق (مصياف القدموس الحيلونة الشيحة طير جبة وادي العيون البيرة قصية) وطريق (عين حلاقيم عين الشمس برشين وطريق نهر البارد بيت ياشوط) جميعها سالكة بصعوبة بسبب تراكم الثلوج.

وفي محافظة القنيطرة.. طريق خان أرنبه حضر غير سالك بسبب تراكم الثلوج.

وفي محافظة السويداء .. طريق شهبا نمرة وشهبا غيضة وطريق أم ظبيب نمرة تيما والطرق المؤدية لناحية المشنف سالكة بصعوبة بسب تشكل الجليد.

وتذكر إدارة المرور المواطنين بالاتصال على الرقمين 5422703 و5411365 للاستعلام عن حالة الطرق.

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