القوة والإثارة بانتظار عشاق رياضات الحلبة في بطولة الجمهورية للرجال والشباب

دمشق-سانا

القوة والإثارة هما العنوان الأبرز لبطولة الجمهورية لرياضات الحلبة للرجال والشباب لألعاب الكيك بوكسينغ والمواي تاي والقتال المختلط MMA التي ستنطلق يوم التاسع عشر من الشهر الجاري وتستمر حتى الثالث والعشرين منه.

اتحاد الكيك بوكسينغ والمواي تاي والفنون القتالية المختلطة يعول كثيراً على نجاح هذه البطولة التي تقام بحلتها الجديدة على المستويين الفني والتنظيمي ولا سيما في ظل حجم المشاركة الكبيرة المتوقعة حيث قال رئيس الاتحاد منار البزرة في تصريح لمراسل سانا “بطولتنا القادمة ستكون انطلاقة جديدة في مسيرة ألعابنا فبعد جهود كبيرة استطعنا توسيع دائرة الاهتمام وذلك من خلال الاتحاد العربي للمواي تاي الذي سيرفد البطولة بسبعة حكام لإدارة وتحكيم المباريات المقبلة”.

وأضاف البزرة “ستقام على هامش البطولة دورة صقل لكوادرنا بإشراف خبير تايلاندي يساعده الماستر ياسر أبو جيش الأعلى درجة على المستوى العربي كما ستقام منافسات التحدي في اليوم الأخير للبطولة وذلك بمشاركة ثلاثة لاعبين من العراق وأربعة لاعبين من الأردن وسبعة لاعبين من سورية”.

ولفت رئيس الاتحاد إلى أن نجاح البطولة التي سيحضرها رئيس الاتحاد العربي ونائبه سيمكننا من طلب استضافة البطولة العربية وهو مكسب للرياضة السورية لجهة عودة المنافسات العربية مجدداً في صالاتنا وسنعمل ما بوسعنا لبلوغ هذا الهدف.

كاميرا سانا حضرت إحدى الحصص التدريبية التحضيرية للبطولة والتقت عدداً من الكوادر حيث لفت نورس دواليبي مشرف الكيك بوكسينغ والمواي تاي في نادي الجيش إلى أن البطولة القادمة مهمة جداً وقد حضرنا لاعبينا بشكل جيد حيث سيتم على أساس نتائجها انتقاء لاعبي منتخب سورية للشباب والرجال.

أما مدرب منتخب سورية للكيك بوكسينغ أحمد سليمان فأشار إلى أن فكرة جمع منافسات الكيك بوكسينغ بكل اسالبيها والمواي تاي والفنون القتالية المختلطة ضمن بطولة واحدة فكرة جيدة تسلط الضوء على القاعدة الكبيرة التي تحظى بها هذه الألعاب مبيناً في الوقت ذاته أهمية البطولة القادمة لأنها ستكون معياراً لانتقاء لاعبي منتخب سورية للمشاركة بالاستحقاقات الخارجية وأبرزها بطولة العالم.

ولم تكن نظرة التحدي في وجوه اللاعبين على أنها بطولة محلية بل بدت كأنها بطولة خارجية فالكل أبدى استعداده للمشاركة بقوة وأجمعوا على المنافسة حتى اللحظات الأخيرة على الحلبة ليتوجوا ببطولات أوزانهم ليكونوا ضمن خيارات مشرفي هذه الألعاب لضمهم إلى المنتخب الوطني حيث ستبدأ معها طموحات جديدة هدفها الوصول إلى العالمية وهو هدف ليس ببعيد عن رياضيينا.

محمد الرحيل