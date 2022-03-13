الدفاع الروسية: طائرة فوربوست المسيرة تدمر قاذفة صواريخ أوكرانية

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن طائرة فوربوست المسيرة دون طيار نفذت مهام قتالية ودمرت قاذفة صواريخ أوكرانية.

ونشرت الوزارة لأول مرة تسجيل فيديو لاستخدام قتالي للطائرة دون طيار يظهر إقلاعها وهبوطها إضافة إلى لقطات تصويب وإطلاق نار على أهداف محددة.

وعلقت الوزارة على المقطع وقالت إنه “تم تدمير قاذفة الصواريخ متعددة الإطلاق بواسطة الطائرة المسيرة دون طيار فوربوست والتابعة للقوات الفضائية الجوية الروسية من ارتفاع يزيد على 3000 متر بذخائر عالية الدقة”.

وأشارت الوزارة إلى أن الطائرات دون طيار المشاركة في العملية في أوكرانيا تقوم بعمليات استطلاع وإطلاق النار وذلك باستخدام أسلحة قتالية ضد أهداف معينة.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت أمس عن استخدام القوات الروسية أنظمة توجيه ذخيرة بأشعة الليزر ونشرت لقطات لتدمير مركبة قتال أوكرانية للمشاة بالقرب من كييف بقذيفة مدفعية موجهة من طراز كراسنوبول.

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