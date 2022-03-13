مجلس الشورى الإيراني يدعو لعدم التقيد بالمواعيد المصطنعة للغرب

طهران-سانا

دعا 160 نائباً في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني في ختام جلسة علنية اليوم وزارة الخارجية إلى عدم تقييد نفسها بالمواعيد النهائية المصطنعة للغرب في مفاوضات فيينا.

وطالب النواب في بيان لهم وفد التفاوض الإيراني “بالحفاظ على الموارد الوطنية والمطالبات الأساسية دون تضييع الوقت” مؤكداً أنه لا ينبغي تلبية طلب الولايات المتحدة لخفض أسعار النفط دون تحقيق مطالب إيران المشروعة في ظل الاوضاع الراهنة التي زادت فيها الأزمات من حاجة الغرب لإمدادات الطاقة الإيرانية.

كما دعا البيان وفد التفاوض إلى بذل الجهد للحصول على ضمانات اقتصادية وفنية وسياسية كافية من الولايات المتحدة لضمان عدم تكرار انسحابها من الاتفاق النووي مشدداً على أن الحفاظ على العناصر الأساسية لبرنامج إيران النووي في داخل البلاد هو أقوى ضمان لعدم تكرار الخطأ الأمريكي.

وأكد البيان على ضرورة متابعة قضية التعويض عن الأضرار التي ألحقتها الولايات المتحدة بمعيشة الشعب الإيراني لافتاً إلى أنه يجب أن يكون إلغاء الحظر شاملاً وفعالاً وأن تكون الضمانات حقيقية بالإضافة إلى كونها قانونية.

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