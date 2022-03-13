مستوطنون يقتحمون حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة

القدس المحتلة-سانا

اقتحم مستوطنون إسرائيليون اليوم حي الشيخ جراح شرق مدينة القدس المحتلة بحماية قوات الاحتلال.

وذكرت وكالة وفا أن عضو كنيست الاحتلال ايتمار بن غفير ومجموعة من المستوطنين اقتحموا الحي وتجمعوا في المقر الذي أقامه بن غفير على أرض عائلة سالم بحماية قوات الاحتلال التي أرغمت أهالي الحي والمتضامين معهم على مغادرة المكان.

ومنذ أكثر من شهر أقام بن غفير مقراً على بعد أمتار من منزل عائلة سالم الذي يهدد الاحتلال بالاستيلاء عليه وتهجير قاطنيه لتسليمه للمستوطنين.

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