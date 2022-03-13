غداً انطلاق بطولة الأغر الثالثة بفروسية قفز الحواجز

دمشق-سانا

تنطلق بطولة الأغر الثالثة بفروسية قفز الحواجز غداً على أرض نادي الباسل في الديماس بريف دمشق بمشاركة فرسان من مختلف الفئات وتستمر لأربعة أيام.

البطولة التي تشهد 15 مباراة متنوعة تفتتح منافساتها بمباراة فئة (سمول تور) على مرحلتين تليها مباراة فئة (ميديوم تور) لشوط واحد ضد الزمن ثم مباراة فئة (بيغ تور) على مرحلتين.

وخلال مؤتمر صحفي عقد اليوم في مقر الاتحاد الرياضي العام بدمشق استعرض رئيس اتحاد الفروسية عاطف الزيبق الأمور الفنية المتعلقة بهذه البطولة والأنظمة التحكيمية للمباريات بمختلف الفئات لافتاً إلى المستوى الفني المتميز لفرساننا والنتائج المتميزة التي حققوها في مشاركاتهم الخارجية والتي أوصلتهم إلى منصات التتويج.

وأشار الزيبق إلى أهمية دورة الوفاء التي ستلي هذه البطولة والمكانة العالية التي تحظى بها لدى الفرسان بمختلف فئاتهم وحرصهم على المشاركة بمنافساتها في كل عام.

واقيمت النسخة الأولى من بطولة الأغر عام 2019 في صالة الأغر بنادي الباسل فيما أقيمت النسخة الثانية منها العام الماضي في الصالة ذاتها.

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