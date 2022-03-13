إعادة 3 آبار بالسويداء للعمل بعد الانتهاء من صيانتها

السويداء-سانا

أعادت ورشات المؤسسة العامة لمياه الشرب في السويداء 3 آبار للعمل في عدد من مناطق المحافظة عقب الانتهاء من عمليات الصيانة والإصلاح اللازمة لها.

وذكر مدير الصيانة والاستثمار في المؤسسة المهندس سميح نصر في تصريح لمراسل سانا اليوم أن الآبار شملت بئر ريمة حازم 2 والرحى 2 والسجن المدني بمدينة السويداء وذلك بغزارة وسطية تبلغ 25 متراً مكعباً بالساعة لكل بئر.

وأضاف المهندس نصر إن الورشات تعمل خلال الفترة الحالية على صيانة وإصلاح بئري محطة الثعلة 7 والجنينة 1 ومتابعة الآبار الخارجة عن الخدمة بغية العمل على إصلاحها بما يتوافق مع الأولويات والإمكانيات الفنية المتوفرة.

وكانت ورشات المؤسسة أعادت مؤخراً تشغيل آبار المتونة 1 ومحطة الثعلة 11 والرحى 6 بعد صيانتها وإصلاحها.

عمر الطويل

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