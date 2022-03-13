الدفاع الجوي لدونيتسك يمنع صاروخاً أوكرانيا من قصف موقع مدني

دونيتسك-سانا

أعلنت قيادة الدفاع الإقليمي بجمهورية دونيتسك الشعبية أن وحدات الدفاع الجوي التابعة لها تمكنت من اعتراض صاروخ أوكراني من طراز (توشكا أو) ومنعه من قصف هدف مدني في الجمهورية.

وذكرت القيادة في بيان لها اليوم نقلته وكالة نوفوستي أن شظايا الصاروخ الأوكراني سقطت بالقرب من مدرسة محلية لافتاً إلى أن المسلحين الأوكرانيين استخدموا مرة أخرى هذه الصواريخ التكتيكية لقصف شاختيورسك.

يذكر أن القوات الأوكرانية تستخدم هذه الصواريخ التكتيكية سوفييتية الصنع لقصف المنشآت المدنية ومواقع البنية التحتية الحيوية في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.

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