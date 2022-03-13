صيانة السور الحجري للكورنيش البحري في مدينة جبلة

اللاذقية-سانا

ضمن خطته للعام الحالي يعمل مجلس مدينة جبلة على إعادة صيانة السور الحجري على طول الكورنيش البحري.

وذكر رئيس مجلس المدينة المهندس أحمد قناديل في تصريح لمراسلة سانا أن العمل جار على تركيب الحجر الذي تم تخريبه في السنوات الماضية وتنظيفه على أن يتبع ذلك أعمال الإنارة والتبليط والمنصفات وإغلاق جميع الفتحات الخطرة وتركيب مقاعد جديدة وذلك لإعادة السور إلى ما كان عليه.

ولفت قناديل إلى ضرورة تقيد المواطنين بالحفاظ على الممتلكات العامة وعدم العبث بها.

صفاء علي

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