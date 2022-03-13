إصابة عاملتين بعملية طعن في نيويورك

نيويورك-سانا

أصيبت موظفتان تعملان في متحف الفن الحديث في نيويورك بجروح بعد تعرضهما لطعنات سكين من قبل زائر غضب لمنعه من الدخول.

ونقل موقع (سي بي اس نيوز) الإخباري الأمريكي عن المفوض المساعد للاستخبارات ومكافحة الإرهاب في شرطة نيويورك جون ميلر قوله إن موظفي المتحف منعوا الزائر من دخول المتحف أمس إلا أنه “استاء وقفز فوق منضدة الاستقبال وباشر هجومه بطعن موظفتين في المتحف عدة طعنات ما أدى إلى إصابتهما في الظهر وعظمة الكتف والعنق حيث تم نقلهما إلى المستشفى”.

وأوضح أنه تم إخلاء المتحف الذي يعد من أكثر متاحف نيويورك استقطاباً للزوار ويقع في حي ميدتاون في مانهاتن كما فرضت الشرطة طوقاً أمنياً حوله وبقي مغلقاً طيلة يوم أمس.

وأضاف إن المشتبه فيه الذي لم تتمكن الشرطة من اعتقاله معروف لديها على أنه زائر منتظم للمتحف وأوقفت صلاحية بطاقة العضوية التي يحملها “بعد حادثي سوء سلوك” في الأيام الأخيرة.

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